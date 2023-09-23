أكرم حسني: "خفيت لما عادل إمام كلمني ومحمد صلاح قالي أنت عالمي"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أكرم حسنى عن مكالمة محمد صلاح وعادل إمام له للإشادة بأعماله الفنية التى قدمها، وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج للإعلامي معتز الدمرداش: "سعدت كثيرا بمكالمة الزعيم عادل إمام لى فى بدايتى عندما كنت أقدم شخصية أبو حفيظة وفوجئت بمكالمة عادل إمام لى ويحفزنى ويشيد بما أقدمه وكنت وقتها مريض شعرت بأنى بصحة جيدة بعد هذه المكالمة".

وأضاف أكرم حسنى: "أما المكالمة الثانية فكانت من محمد صلاح كانت عبر انستجرام حيث ارسل لى رسالة قال لى فيها انت عالمى بعد عرض مسلسل مكتوب عليا وكان ردى

عليه لو انا عالمى يبقى انت ايه".

عادل إمام يتصدر التريند بسبب مكالمة أكرم حسني وتفاصيل المكالمة

تصدر الفنان عادل إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بأكثر من ألف عملية بحث خلال الساعات الماضية وذلك بسبب حديث الفنان أكرم حسني عنه حيث إنه تحدث عن موقف محرج تعرض له بسببه من خلال لقاءه مع الإعلامي محمود سعد وقال: "أنا كنت فخور جدًا، إن أول شغل ليا كان مع الفنان عادل إمام، وبعد 6 سنين كنت بقدم برنامج "أبوحفيظة"، وجاتلي مكالمة من الزعيم، بيهنيني على البرنامج وبيشجعني، وقتها كنت تعبان وخفيت من كلامه الحلو وساعتها الزعيم عرض عليا أجي المسرح عشان أشوفه أنا وأصحابي".

وتابع: "بعد ما قفلت معاه افتكرت إني طالع هوا في أحد البرامج في نفس اليوم بشخصية أبوحفيظة، وعرض عادل إمام مكنش ينفع أقوله عندي حاجة، واتكسفت أكلمه، فروحت البرنامج وكنت عايز أمشي في وقت معين ولـ حظي الوحش إني اتأخرت جدا في البرنامج، والطريق كان زحمة، فوصلت بعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية".



وأردف: "وأول ما دخلت لقيت واحدة بتقولي إن أستاذ عادل كان عمال يبص على الكرسي بتاعك وبيدور عليك، وبعد المسرحية كنت داخل أوضته مكسوف جدا، وقالي عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر، لأنك ممثل والمفروض يبقى عندك احترام لمواعيدك، ده أكتر موقف محرج ليا في حياتي، وقالي الفنان يعني التزام، اتضايقت ولكن اتعلمت إن لازم أركز في مواعيدي وأن دا التزام، وهو من المواقف اللي تركت أثر عندي".

ليست المرة الأولى لتصدر عادل إمام

وفي سياق متصل، تعتبر هذة ليست المرة الأولى والوحيدة التي تصدر فيها عادل إمام التريند بل تصدر من قبل عند انتشار شائعة إصابته بالزهايمر ورد شقيقه في حينها عصام إمام خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، وقال أنه كان برفقة عادل إمام اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان، قائلًا: كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي ياعصام دول موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني"؟!



آخر أعمال أكرم حسني

يعتبر فيلم العميل صفر هو آخر أعماله وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

