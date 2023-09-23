شيرين عبد الوهاب تستكمل نشاطها الغنائي وتستعد لحفل "ليلة العمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا لحالة النشاط الفني التي عاشتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستعد لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح أرينا بالمملكة الكويتية، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر"، بعد النجاح الهائل التي حققته من خلال حفل "ليلة الدموع" في المملكة العربية السعودية بجدة على مسرح بنش مارك.



ومن المقرر إقامة الحفل يوم 9 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان "ليلة العمر" بالكويت، في تمام الساعة السادسة مساءً.



وروجت إدارة مهرجان "ليلة عمر"، عن الحفل عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث نشرت البوستر الدعائي للحفل معلقة: “ليلة كلها مشاعر.. والرومانسية فيها عالية، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2023، الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح أرينا الكويت، يوم 9 نوفمبر المقبل، وتطرح التذاكر غدا، الساعة 6 مساءً، على موقع الأرينا الكويت”.



كما تستعد شيرين لإحياء حفل بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يوم 27 أكتوبر المقبل على خشبة مسرح قاعة ماريا بالمدينة، حسبما أعلنت مدينة العلا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



بعد الاستيلاء على حساباتها.. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام



وعلى صعيد آخر، تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمي على تويتر، وقام بإنشاء أكونت بزنس علي الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، واستغل الصفحة لصالحه، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.



يذكر أن قد اختتمت النجمة شيرين عبدالوهاب حفل "ليلة الدموع"، في أغسطس الماضي، على مسرح بنش مارك في المملكة العربية السعودية تحديدًا في جدة، وكان ظهورها بمثابة مفاجأة للجمهور، وحرصت على توجيه الشكر إلى المستشار ترك آل شيخ.