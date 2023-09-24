روجينا تعرب عن سعادتها بتكريمها بمهرجان المسرح العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة روجينا عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عن سعادتها بتكريمها عن دورها بمسلسل " ستهم" بمهرجان المسرح العربي لدورته ال ٣٩ والتي تحمل إسم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي قائلة " الحمد لله والشكر لله اليوم تكريمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية عن مسلسل ستهم، فخورة بتكريمي في بيتي الكبير في مهرجان المسرح العربي لدورته ال ٣٩ بإسم أشرف زكي "

منشور الفنانة روجينا

آخر أعمال الفنانة روجينا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة روجينا هو مسلسل " ستهم " والتي حقق نجاحًا كبيرًا وحصدت جوائز عديدة من بينهم مهرجان القاهرة للدراما للدورته الثانية، ومهرجان المسرح العربي لدورته ال ٣٩ والعديد من المهرجانات الأخري والجوائز.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل" ستهم"

شارك في بطولة مسلسل " ستهم" الفنانة روجينا والفنان محمد عبد الحافظ والفنانة سلوي عثمان والفنان القدير جميل برسوم والفنان القدير جهاد سعد والفنانة نانسي صلاح والفنانة القديرة عايدة فهمي والفنانة نغم صالح والفنانة غادة طلعت و الفنان أحمد أبو راية والفنان عابد عناني والفنانة القديرة نادية شكري والفنان إياد نصار والفنان أحمد الرافعي وشيخ المنشدين ياسين التهامي والفنان أمير صلاح الدين وعدد من الفنانين والفنانات.