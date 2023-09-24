بعد طرحها أحدث ألبوماتها وتصدرها التريند.. من هي آمال ماهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند محرك البحث جوجل بعد طرحها أحدث أعمالها الغنائية ميني ألبوم يحمل إسم "أنا كويسة"،

وضم ميني ألبوم أنا كويسة والذي نشرته منذ ساعات على منصة سبوتيفاي بشكل حصري، ومن ثم طرحته عبر قناتها بموقع يوتيوب، خمس أغاني، وهي أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.

من هي آمال ماهر

آمال ماهر مندور هي مطربة مصرية ولدت في 19 فبراير 1985ظ بدأت الغناء وعمرها ثلاثة عشر سنة عام 1998، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

تمتلك آمال ماهر صوت استثنائي يؤدي جميع المقامات مما جعلها تلقب بـ "ملكة الغناء".



بداية آمال ماهر

اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، ومن هنا كانت بدايتها.

تركت آمال ماهر الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها صلاح عرام والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي كانت من خلاله

تعد انطلاقة آمال ماهر بمسلسل أم كلثوم، ثم أطلقت ألبومها الأول اسألني أنا عام 2006، وانطلاقتها الحقيقية في عالم الغناء كانت عام 2011 مع إصدار ألبومها الثاني الذي حمل عنوان "أعرف منين" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي.

وكانت انطلاقتها في الغناء عام 2000 وهي في الخامسة عشر من عمرها، بدأت بترديد أغاني أم كلثوم، ولاقت تشجيعًا ورعاية من الموسيقار عمار الشريعي الذي تعتبره الأب الروحي لها فغنت له بعض ألحانه، وأصبحت آمال ضيفة هامة في حفلات الأوبرا، ومهرجانات الموسيقى العربية بأغانيها لمطربين ومطربات مثال أم كلثوم، ونجاة الصغيرة، وعبد الحليم حافظ وغيرهم، وأغانيها التراثية في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

وبدأت آمال بالخروج من عباءة الأغاني الكلاسيكية عام 2006 بإصدارها أول ألبوم غنائي لها وهو اسألني أنا، وهو إنتاج شركة عالم الفن وصورت منه أغنية وحيدة هي "إيه بينك وبينها"، كما صورت أغاني منفردة هي كليب "أنا بعد"، وكليب بعنوان "نبض الشوارع" والذي لم ير النور لاحتوائه على إيحاءات سياسية.

كما أصدرت أغنية وطنية بعنوان يا مصر وأخرى باسم (احترامي للحرامي) تحدثت عن الفساد الإداري المنتشر في البلدان العربية، ولها أغاني دينية مثل بحمد الله ويا رب» ويا رب ارحمني»، ومن المعروف أن محمد ضياء الدين كان أحد الملحنين لألبومها الأول من إنتاج عالم الفن.