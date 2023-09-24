نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من عباءة سعودية لفستان مكشوف.. جورجينا رودريجيز تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة نجم منتخب البرتغال ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تريند محرك البحث جوجل، وهي مرتدية عباءة سعودية باللون الأخضر، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، ثم ظهورها بفستان أبيض مكشوف وقصير داخل من داخل طائرتهم الخاصة في حين ظهر عشيقها كريستيانو رونالدو في زيّ سعودي رسمي كامل.

وظهرت جورجينا بفستانها القصير معتمدة المكياج الناعم الذي أظهر ملامح وججها وبشرتها الحنطية ورفعت شعرها للأعلى مكثفة الكحل والمسكارا بشكل كثيف.

ظهور جورجينا بالعباءة



ولاقى ظهور جورجينا بالعباءة تفاعلًا من رواد السوشيال ميديا بالإضافة إلى احتسائها القهوة العربية، حيث ظهرت بأحد المقاطع وهي تطلب المزيد من القهوة قائلة: قهوة من فضلك.



كما ظهرت جورجينا في مقطع فيديو آخر وهي تمسك بمبخرة وتقوم باستنشاق البخور معبرة عن إعجابها به، وتناقل رواد مواقع التواصل هذه الفيديوهات، معربين عن إعجابهم باندماجها مع الثقافة السعودية.

كما تحدثت جورجينا عن حياتها هي وأبناء كريستيانو في السعودية، حيث علقت على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: أطفالنا يتلقون التعليم في مدرسة رائعة على يد متخصصين مدهشين.

وأضافت: “نثمن جدًا العمل المذهل الذي يقدمونه لأطفالنا كعائلة ولنا كأولياء أمور على الصعيد الشخصي”.

وتابعت: “الحمد لله كانت تجاربنا دائمًا جيدة في كل بلد وفي كل مدرسة ونقدم إعجابنا واحترامنا للكادر المسؤول عن تعليم أولادنا”.

وعن تأقلم الأولاد على الحياة في السعودية، قالت جورجينا: “عثر أولادنا على أصدقاء وهم سعداء جدًا في مدرستهم الجديدة”.

من هي جورجينا رودريجيز؟

جورجينا رودريجيز هيرنانديز هي مواليد في 27 يناير 1994، وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتيني اسبانية.

بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 40 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام. ظهرت على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 وظهرت لها صورة فوتوغرافية في مجلة «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018. كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال)، و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطالياوُلدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الأرجنتين لأب إسباني-أرجنتيني وأم إسبانية من مورسيا (مرسية)، وكانت عائلتها، بما في ذلك أختها الكبرى، تعيش مع أقاربها من جهة الأب. عندما كانت رودريغيز تبلغ من العمر عامًا واحدًا، قررت والدتها أنها تريد العودة إلى إسبانيا، وانتقلت العائلة إلى مدينة جاكا شمال إسبانيا في مقاطعة هويسكا.