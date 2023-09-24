محسن صبري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل مشاركته في حكاية "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محسن صبري، عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم مسلسل "55 مشكلة حب، حكاية ألفريدو.

وأضاف: "حكاية الفريدو تأليف ورشة عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، والمسلسل من بطولة الهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، وغيرهم.



وتابع: "أجسد شخصية والد ندا موسى، وهو صاحب مركز أشعة يدعى الدكتور أحمد".

تعرف على تفاصيل حكاية ألفريدو

وتتكون حكاية "ألفريدو" من 10 حلقات، هي من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين،والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار وسوف يتم عرضها من ٢٤ سبتمبر على قناة اون

آخر أعمال محسن صبري

والجدير بالذكر شارك الفنان محسن صبري بعددة أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني أبرزها بابا المجال، وكشف مستعجل، وستهم، وكامل العدد، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدروا الترند فور نزولهم.

