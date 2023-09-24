نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل "الأساتذة 2" في دار الأوبرا لـ مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع النجم مدحت صالح، مستوى الحماس لدى جمهوره منذ إعلانه عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “الأساتذة 2” ومن المقرر أن تقام يوم 29 سبتمبر الحالي، على مسرح النافورة، داخل دار الأوبرا المصرية.



مدحت صالح يخطف الأنظار بأحدث ظهور له



وعلى صعيد آخر، حرص النجم مدحت صالح على الظهور اطلالة شبابية سحرت قلوب الجميع، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "يومكم جميل زي قلوبكم... بحبكو".



وفورا من مشاركة الصورة حازت على إعجاب الجماهير.



آخر أعمال مدحت صالح



والجدير بالذكر آخر أعمال مدحت صالح، تتر مسلسل حضرة العمدة، والذي يحمل اسم "اللي يهري يهري"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، والعمل من بطولة الفنانة روبي، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.