نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمود فارس عن "دولارات دولارات": أجسد شخصية القلب الشجاع.. والإيرادات دليل نجاح الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود فارس، تفاصيل مشاركته في فيلم "دولارات دولارات" الذي عرض يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

وقال محمود فارس في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" قائلا: "جذبني لفيلم (دولارات دولارات) عوامل عديدة وأهمها المخرج محمد الخضري، لأني كنت متحمس جدا أشتغل معاه، وسعيد بتجربتي مع الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنانة هالة فاخر".

وعن تفاصيل شخصيته في "دولارات دولارات "قال: "أقدم شخصية "عنبة" وهو القلب الشجاع بطريقة كوميدية وهي من الشخصيات التي يراني بها الجمهور دائما، لأني بحب هذا النوع من السينما، وأتمنى يكون فيلم شعبي ويعجب الجمهور".

وعن تعاونه مع الفنانة هاله فاخر والفنان صلاح عبد الله، أكد أنه سعيد بالعمل معهما ومتشرف بالتعاون مع الفنانة العظيمة هالة فاخر، والفنان الكبير صلاح عبد الله، موضحا بأنه كجمهور يحبهم للغاية، وفخور بتعاونه معهم في فيلم "دولارات دولارات".

وعن عدم شعوره بالقلق من طرح الفيلم وسط عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر السينمائية قائلا: "لم يكن لدينا علم بموعد طرح الفيلم من البداية، ولكن بعد الإنتهاء من تصوير الفيلم نحدد موعد طرحه بعد ذلك في الوقت المناسب".

وأكد الفنان محمود فارس ان الإيرادات بالنسبة له هو دليل نجاح الفيلم، وعنوان للمنتج وجميعنا قدمنا الفيلم واستمتعنا به وده بيبقى النجاح بتاعنا في النهاية".

أحداث فيلم دولارات دولارات

ويذكر ان تدور أحداث فيلم “ دولارات دولارات ” في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات » من غناء خالد السالم، بعنوان «قليل البخت”

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.