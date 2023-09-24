نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل عرض حكاية "لو بعد حين" بسبب وفاة والدة دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أسرة مسلسل "حدث بالفعل" عن تأجيلها لعرض حكاية "ولو بعد حين" من المسلسل وهي تعد الحكاية الثانية من المسلسل وكان من المقرر أن تعرض الحكاية يوم الأربعاء القادم.

ولكن قد قام مؤلف مسلسل حدث بالفعل بمشاركة صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "جمهورنا الكريم، تتقدم أسرة عمل مسلسل حدث بالفعل بأحر التعازي للفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها سألين المولي عز وجل أن يلهمها واهلها الصبر والسلوان".

وتابع: "ونظرًا لهذا الحدث الأليم قررنا تأجيل عرض قصة ولو بعد حين، التي تقوم بها بالبطولة، إلي موعد لاحق سيتم الإعلان عنه قريبًا، نشكركم على تفهمكم ودعمكم المستمر، مع خالص التقدير أسرة عمل حدث بالفعل".

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل" ؟

يتكون مسلسل "حدث بالفعل" من حكايات منفصلة وكل حكاية تتكون من ثلاث حلقات فقط، ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قضايا حقيقية لمرضي نفسيين،

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

من هو فريق عمل حكاية "ولو بعد حين"؟

يقوم بطولة حكاية لو بعد حين كلًا من شيرين رضا، ودينا الشربيني، وإسلام حافظ، وبسنت حاتم، ولبنى ونس، وعابد عناني، وآخرين، والحكاية من إخراج هشام الرشيدي.

يشار إلى أن أحداث مسلسل حدث بالفعل، تدور حول 101 قصة حقيقية عن الأمراض النفسية، تحت شعار "الواقع أغرب من الخيال"، ونكتشف ما يحدث للمرضى والمحيطين حولهم.

من هو فريق عمل حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ؟

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

ما هي اسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" ؟

ويتكون مسلسل "حدث بالفعل" من خمس حكايات مختلفة وكل حكاية تتكون من 3 حلقات فقط وهذا النوع أصبح يفضله الجمهور في الآونة الأخيرة.

وتأتي اسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" كالآتي:-

1-حكاية "تحت الحزام" وهذه الحكاية تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق والفنان خالد أنور والفنانة سلمي أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ العرض الأول لها يوم 13 سبتمبر الجاري.

2-حكاية "لو بعد حين" وهذه الحكاية هي من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر أن تعرض يوم 27 سبتمبر الجاري.

3-حكاية "ريش أبيض" وهذه الحكاية من بطولة الفنان ماجد المصري والفنانة بسمة والفنانة رنا رئيس.

ويوجد حكايتين أخريات ولكن لم يتم الإعلان عنهما حتي الآن.