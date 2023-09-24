لقاء الخميسي: النقاب غير مذكور في القرآن.. وإحنا واخدين دينا بالوراثة

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة لقاء الخميسي، ضيفه على برنامج “In Deep في العمق”، الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتحدثت لقاء الخميسي عن ديانتها، حيث أشارت إلى أنها تعتنق الديانة الإسلامية عن طريق الوراثة، ولكنها لم تُسأل عن أي ديانة تُفضل الانتماء لها، وذلك بسبب أنها ولدت وجدت والدها مسلمًا فورثت منه ديانته مثلما ورثت جنسيته.

لقاء الخميسي: إحنا بنورث دينا

وقالت لقاء الخميسي: "إحنا بنورث دينا، حد مبيورثش الدين من الأب، أنا مصرية بالوراثة ومسملة بالوراثة، وأخدت دين أبويا، ولم اسئل أنا عايزة أبقى إيه، هل ده لي علاقة من أني مصرية، هل دا تقليل من ديني؟! أنا واضحة بشكل كافي ومش مجبرة أقول حاجة ليها معنى تاني، إحنا واخدين دينا بالوراثة".

لقاء الخميسي: كان ممكن اصحى من نومي الآقي أبويا مسيحي

وتابعت "الخميسي": "كان ممكن اصحى من نومي ألاقي أبويا مسيحي وأبقى مسيحية، أنا مخترتش الناس بتعاقبني ليه؟ لو ليا جار مسيحي أنا مبحبوش بعقابه ليه؟ هو ماله هو صحي لقى أبوه مسيحي المفروض ينتحر أو أموته مثلا؟! المسلمين والمسيحيين بالوراثة، أنا أنتيم عمري مسيحي، هل معناها أني أنا مسلم والمسيحيين وحشين".

وأكملت: "النقاب غير مذكور في القرآن، وعمري ما قلت إنه مُبتدع، وربنا قال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، هي حتة قماشة على الصدر".

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

مسلسل حتة من القمر

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى