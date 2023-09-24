تعرف على خريطة حفلات نجوم الغناء خلال الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من عمالقة الغناء، لإحياء حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة، لتوديع فصل الصيف، ويعد من أبرزهم الهضبة عمرو دياب والنجم محمد حماقي.

ما هو مواعيد حفلات عمرو دياب المقبلة؟

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول العربية خلال شهر أكتوبر المقبل، وتأتي البداية يوم 6 أكتوبر المقبل حيث يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بدولة قطر، فيما يحيي الهضبة يوم 20 أكتوبر المقبل حفلًا غنائيًا كبيرًا وسط جمهوره في دبي بالإمارات العربية المتحدة.



ما هي مواعيد حفل محمد حماقي في الكويت والإسكندرية؟

يستعد الميجا ستار محمد حماقي لايحياء حفلين غنائيين خلال الفترة المقبلة أولهما يوم 21 سبتمبر في الكويت، والثاني يوم 30 سبتمبر الجاري داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 3 فئات وجاءت الأسعار: الفئة الأولى بمبلغ 550 جنيهًا مصريًا، الفئة الثانية VIP بمبلغ 375 جنيهًا مصريًا الفئة الثالثة والأخيرة REGULAR بمبلغ 275 جنيهًا مصريًا.

موعد حفل أحمد سعد وروبي

يستعد أحمد سعد مع روبي لإحياء حفل غنائي داخل إحدى الجامعات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في يوم 18 أكتوبر المقبل وتنقسم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين، الأولى بـ450 جنيهًا مصريًا، والثانية 1000 جنيه مصري، وذلك بعد نجاح أغنية،"يا ليالي" الذي تعاونوا بها معًا.

موعد حفل مدحت صالح في دار الأوبرا

وتشهد دار الأوبرا نهاية الشهر الجاري احياء النجم مدحت صالح حفل الأساتذة 2 المقررة إقامته يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، بمصاحبة الأوركسترا وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو أحمد عويضة على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وتوزعت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني وداخل شباك التذاكر إلى 6 فئات الأولى بمبلغ 1710 جنيهات والثانية بمبلغ 1510 جنيهات والثالثة بمبلغ 1310 جنيهات والرابعة بقيمة 910 جنيهات أما الخامسة بمبلغ 710 جنيهات والسادسة والأخيرة بقيمة 510 جنيهات.



علي الحجار

يحيي المطرب علي الحجار حفلًا غنائيًا احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل، ويأتي الحفل بالاتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.