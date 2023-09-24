اليوم.. محمود عبد المغني ضيف برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمود عبد المغني اليوم ضيفًا مع الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة ببرنامج "واحد من الناس"، ومن المقرر عرضها في تمام العاشرة مساءً عبر شبكة قناة الحياة.

تفاصيل الحلقة



ومن المقرر أن يكشف محمود عبد المغني خلال الحلقة عن أسرار وكواليس خاصة به، منها أمنيته في تقديم شخصية الرئيس محمد نجيب، وحلمه في أن يصبح طباخًا إذا لم يكن ممثلًا، وعن نشأته وذكرياته بحي الوراق ومنطقة إمبابة.

كما يتحدث أيضًا عن أعماله الفنية ومنها ضل راجل وظل الرئيس، وحبه لأداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال"، وإصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون.



ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني؟





يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك مؤخرًا في فيلم " يوم 13 " مع الفنان أحمد داود، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

وشارك في بطولة الفيلم، كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني الدرامية؟



وشارك الفنان محمود عبد المغني مؤخرًا في مسلسل “مشوار الونش ”، بطولة محمد رجب، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مشاركة محمود عبد المغني في “هابي هالوين”

كما يشارك محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.