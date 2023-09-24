انت الأن تتابع خبر الموت يفاجئ ممثل مصري .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُعلِن ، اليوم الأحد ، عن وفاة الممثل المسرحي المصري أحمد عصام ، في حادث سير مروع ، أثناء عودته من عمله في المسرح.



وأعلن الفنان محمد فهيم، بطل مسرحية "تشارلي تشابلن" وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فريق مسرحية "تشارلي"، موضحا أنهما تشاركا عرض المسرحية أمس على خشبة المسرح.



ونشر فهيم صورة الفنان الراحل أحمد عصام عبر "إنستغرام" وكتب: "كنا لسه بنعرض سوا امبارح.. وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة".



بدوره، نشر الفنان عادل شعبان صورا تجمعه بالفنان أحمد عصام، عبر "فيسبوك"، مشيرا إلى انه توفي إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح.



جهتها، نشرت منسقة الأزياء ريم العدل عبر حسابها على "فيسبوك"، منشورا تنعى فيه الراحل قائلة: "أخدت قلبي معاك يا حبيب قلب أمك..".



وأقيمت صلاة الجنازة على أحمد عصام، أمس السبت بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.



والفنان الشاب أحمد عصام، 20 عاما، شارك في مسلسل "الوصية"، وجسد دور ابن الفنان محمد جمعة، ومسلسل "أبو عمر المصري"، "الأب الروحي 2"، فيلم "من 30 سنة"، وكذلك مسرحية "عبور وانتصار"، وأخيرا مسرحية "تشارلي تشابلن".