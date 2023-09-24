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في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة محمد وفيق

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القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، الذي تألق في السينما والدراما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة كبيرة في كل الأعمال التي شارك بها، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياته. 

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نشأته

 

ولد في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر من عام 1947، بمحافظة الإسكندرية لأب أستاذ بالجامعة،أتم دراسته الثانوية في المدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية، وحصل على "بكالوريوس فنون مسرحية" بتفوق عام 1967 في الدفعة التي ضمت نخبة من نجوم الوسط الفني مثل نور الشريف، ومجدي وهبة، وشاكر عبداللطيف، وعبدالعزيز مخيون.

 

كيف دخل مجال التمثيل؟ 


لعبت الصدفة عنصر مهمًا في حياته، فجعلت من نصيبه الشهرة، فكان يحب الفن والمسرح ففي أثناء دراسته بالسنة الأولى في المعهد ذهب للعمل في مسرح التليفزيون كمتدرب، وبحثًا عن زيادة في الدخل حيث كان قادمًا من الإسكندرية، وكانت البداية مع مسرحية "لا حدود" وهى عن رواية رواية (لا حدود) عن فلسطين من تأليف محمود شعبان وإخراج فوزي درويش، واختاره المخرج لتقديم دور جندي من جنود الأمم المتحدة، وحدث أن الفنان حسين الشربيني تغيب ذات يوم فقام وفيق بقراءة دوره أثناء البروفات، فتحمس له كثيرًا الممثل الراحل عبدالبديع العربي وأصر على أن يجسد وفيق الدور، وبعد نجاح المسرحية شارك في مسرحية "السندباد" مع أحمد زكي وهى ما اهلت بعد ذلك للسينما لكن العمل لم يكتمل وكان نصيب خطواته الدرامية أن تسبق بشخصية الظاهر بيبرس التي أدها وفيق في مسلسل "الكتابة على لحم يحترق"، شخصية فارقة في مسيرته الفنية، وفقًا لتصريحات سابقة للفنان الراحل

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براعة محمد وفيق في الأعمال التاريخية


برع الفنان محمد وفيق في تقديم الأدوار التاريخية المهمة في عدد من المسلسلات والأفلام مثل دوره في مسلسل الأبطال بتجسيد دور نابليون بونابرت في مسلسل الصعود إلى القمة فقدم خلاله شخصية محمد بن أبي عامر الذي قام بتأسيس الدولة العامرية في الأندلس كما نجح في تجسيد دور الخليفة المعتمد الذي قام به في مسلسل الإمام الطبري ودوره العظيم في مسلسل بلاط الشهداء بتجسيد دور طارق بن زياد ودوره في مسلسل بوابة الحلواني بتجسيد شخصية دور الخديوي إسماعيل ودور في مسلسل ولد الهدى الذي جسد خلاله دور الشيطان كما قدم الفنان محمد وفيق عدد من الأفلام السينمائية التي أمتعنا خلالها ولكنها عددها محدود جدًا مقابل عدد الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها.


رحيل محمد وفيق


وتوفى الفنان محمد وفيق في 14 مارس 2015 عن 67 سنة، عقب عملية قلب مفتوح أجراها في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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