أبرز الملاحظات على برومو مسلسل "على باب العمارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منصة "watch it" الإلكترونية الإعلان الدعائي لـ مسلسل "على باب العمارة "، الذي يقوم ببطولته الفنان حاتم صلاح والفنانة آية سماحة، استعدادًا لعرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.



ما هى تفاصيل الشخصيات بمسلمل "على باب العمارة " ؟



تبين من خلال الإعلان الدعائي للمسلسل تفاصيل ملامح الشخصيات الخاصة بالأبطال، فظهر الفنان أحمد أمين بدور صيدلي، وظهر أيضًا الفنان حاتم صلاح خلال البرومو بشخصية صعيدية تدعى عوض، حارس عقار في القاهرة، وظهرت الفنانة آية سماحة التي تعمل كمديرة منزل في العمارة التي سيعمل بها حاتم صلاح، وما يتعرضان له من مواقف كوميدية خلال أحداث العمل، بجانب ظهور الفنان محمد محمود، والفنانة رحمة أحمد.



موعد وتفاصيل "على باب العمارة "

وعلى جانب آخر، كشفت منصة Watch it الرقمية عن موعد عرض مسلسل على باب العمارة، والذي من المقرر عرضه عبر المنصة ابتداءً من يوم 4 أكتوبر المقبل لعام 2023، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وتدور أحداثه في 10 حلقات.



من هم طاقم عمل " على باب العمارة"؟

ويضم مسلسل على باب العمارة عددا من الفنانين، أبرزهم: آية سماحة، حاتم صلاح، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، وآخرين، والعمل من إخراج خيري سالم، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الاجتماعية والكوميدية.

ما هي آخر أعمال حاتم صلاح؟



وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل