بعد "ليه تعيشها لوحدك".. سلمى أبو ضيف تستعد لـ "زينهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة سلمي أبو ضيف، لإنتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة النجمين شريف منير وخالد الصاوي، ومن المقرر عرضه في السينمات العام القادم، من إخراج حسام الجوهرى، حيث صورت سلمى أكثر من شهر حتى انتهت من كل تفاصيل شخصيتها، ليدخل العمل مراحل المونتاج خلال أيام.

تفاصيل مشاركة سلمى أبو ضيف في "زينهم"

وتتفرغ سلمى أبو ضيف لمشاهدها في مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، والمكون من 30 حلقة، من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث بدأ تصويره الأيام الماضية، وهو من إنتاج شركة اروما استديوز، حيث تقدم سلمى اليبطولة النسائية أمام داود، كما انضم للعمل الفنان كريم قاسم.



ما هي آخر أعمال سلمي أبو ضيف؟

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف ظهورها في الحكاية الأولى لمسلسل "حدث بالفعل" والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي ومن بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

وأيضًا مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.