نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حسين فهمي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان حسين فهمي، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية بعد مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب الذي يرأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في أول دورة لمهرجان الغردقة السينمائي.

سعادة حسين فهمي بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

و قال حسين فهمي: "كان دائمًا لدينا أحلام بوجود عدد من المهرجانات، خاصةً إذا كانت تخاطب الشباب، يعبر عن همومهم وأحلامهم عبر رسائل إنسانية سينمائية، وهو ما تحقق مع انطلاق مهرجان الغردقة".

رحلة حسين فهمي في عالم الفن

وتحدث حسين فهمي عن رحلته في عالم الفن قائلًا: "كنا محظوظين بالعمل مع طاقات فنية رائعة اتعلمنا منهم الكثير، فمنذ طفولتي وأنا منبهر بالسينما المصرية والعالمية"، مستطردًا: "السينما عالم شامل، والفنان لا بد أن يكون مسئولا ومثقفا وليس عشوائيًا".

رسالة حسين فهمي للمبدعين الشباب

وأكد حسين فهمي على أن الممثل الجيد من يثير مشاعر المتفرج، وأن هناك فروق كبيرة بين النجم والممثل، فالممثل لا بد أن يقنع المشاهد ويؤثر في انفعالاته، وتناول في حديثه علاقته بمخرجين شباب عمل معهم، مؤكدًا أن الأهم لديه هو أن يكون المخرج الذي يعمل معه لديه رؤية ومقنع لفريق العمل، كما وجه رسالة إلى المبدعين الشباب قائلًا: "يجب أن نتعلم كيف نقول لا".

ووصف حسين فهمي، المخرج بالمايسترو، مؤكدًا أهمية احترام دوره لأنه البطل الحقيقي والذي يحمل العمل اسمه، مقدرًا للظروف الصعبة التي قد يمر بها الآن أي مخرج شاب في بداية طريقه.

وأشار حسين فهمي إلى أنه رفض في بداية طريقه إخراج فيلم للفنانة فاتن حمامة، لأنها كانت نجمة كبيرة وهو مخرج شاب، وتوقع تدخلها في عمله.