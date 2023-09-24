نانسي صلاح:" روجينا وش السعد عليا.. ومحظوظين بوجود أشرف زكي"

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت الفنانة نانسي صلاح من مهرجان المسرح العربي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالدورة الـ 39 باسم الفنان أشرف زكي، عن دورها في مسلسل “ستهم” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2023 وحقق نجاح كبير مع الفنانة روجينا.

ماذا قالت نانسي صلاح بعد تكريمها من المسرح العريي بالمعهد العالي للفنون المسرحية؟

وحرصت نانسي صلاح على مشاركة جمهورها، بصورة من حفل تكريمها بمهرجان المسرح العربي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة:“ الحمدلله حتى يرضى مبسوطة جدًا من تكريمي النهاردة في المعهد العالي للفنون المسرحية عن مسلسل ستهم، وفخورة جدًا جدًا أن التكريم يتم في دورة بـ اسم نقيبنا ودكتورنا العظيم أشرف زكي، حقيقي إحنا محظوظين بوجودك معانا وفي ضهرنا”.

وتابعت: “روچينا حبيبتي شكرًا على كل حاجة حلوة وشكرًا أنك وش السعد والخير عليا شكرًا يا دكتور أيمن الشيوي رئيس المعهد شكرًا أستاذ خالد جلال، وأخيرًا شكرًا لأحلى جمهور في الدنيا كلها على حبكم ودعمكم اللي من غيره عمرنا ما هننجح”.

ما هي آخر أعمال نانسي صلاح؟

يذكر أن شاركت نانسي صلاح في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ستهم” مع كل من روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، أحمد الرافعي، محمد عبدالحافظ، إبراهيم السمان، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ياسين التهامي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبد العزيز، ودارت أحداثه عن وقائع حقيقية ويناقش قضية عدم توريث المرأة في الصعيد، وقد أشاد به الجميع ومنظمة حقوق المرأة.