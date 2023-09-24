نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء أبو السعود: "بحب أشارك في الأعمال الخيرية ولذوي الهمم.. ولما ييجي ليا نص حلو هظهر تاني على الشاشة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن سر ابتعادها عن الأضواء الفترة الماضية من خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “حضرة المواطن”، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة قناة “الحدث اليوم”.

مشاركة صفاء أبو السعود في ملتقى أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة

كما علقت صفاء أبو السعود على حضورها في فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة بدار الأوبرا المصرية، قائلة: “محتاجين نركز أكتر على أعمال ذوي القدرات الخاصة”.

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها لمشاركتها في فعاليات ملتقى أولادنا: "سعيدة جدًا إني شاركت في احتفالية الحياة حلوة، لإن فيهم ناس موهبين جدًا وبيمتلكوا أصوات جميلة وعندهم استعداد يعملوا حاجات كثيرة".

اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم

وواصلت حديثها: “اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم يشكر عليه وإنساني لأبعد حد، وبحب أشارك فى الأعمال الخيرية ولذوي الهمم، وفضل ربنا أنه وهبني صوت معين وكل إنسان لديه نقطة لمعة فى شخصيته وبينميها في الحياة، وإيمانى الكبير بربنا”.

صفاء أبو السعود تتحدث عن أعمالها الفنية

كما تحدثت صفاء أبو السعود عن أعمالها الفنية:“عملت مجموعة كبيرة جدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج اللي بتعتبر من القمم والشخصيات شكلت وجدانًا ومثلت معاهم فى جميع الأدوار وفيه محبة معاهم”.

سبب غياب صفاء أبو السعود عن الفن

وعن سبب غيابها قالت صفاء أبو السعود: “لما ييجي ليا نص حلو يستاهل ويكون مناسب هظهر تاني على الشاشة”.

آخر أعمال صفاء أبو السعود

يعد مسلسل “اغتيال شمس” آخر أعمال الفنانة صفاء أبو السعود الدرامية، والذي عرض عام 2011، وقد شاركها البطولة كل من من خالد زكي، سميحة أيوب، ياسر جلال، حجاج كامل، لقاء سويدان، غادة إبراهيم، هادي الجيار، إدوارد، فراس إبراهيم، مها محيي، رشا أمين، كمال الألفي، إحسان ترك، من تأليف محسن الجلاد، إخراج مجدي أبوعميرة.