نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالبحر الأحمر ضمن الأسبوع الأخير للمبادرة الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم فرع ثقافة البحر الأحمر، السبت، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الأسبوع الأخير في المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة.

وأشعلت فرقة الغردقة للفنون الشعبية حفل افتتاح بطولة الغردقة الثانية للكاراتيه، بتقديمها مجموعة من العروض الفنية المتميزة منها رقصة" العصا "الشهيرة بقيادة الفنان علاء عبد الخالق، الذي تم تكريمه في ختام الحفل بتسليمه درع التميز من قبل رئيس مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي.

حضور الحفل



أقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ورشة لتعليم أساسيات الكورشيه

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة لتعليم أساسيات الكورشيه، قامت خلالها شيماء مصطفى بتدريب الفتيات على كيفية عمل وحدة كروشيه تصلح لعمل مفرش أو بطانية لطفل، وفي ورشة تعليم الخط العربي ببيت ثقافة القصير استكمل المدرب محمد عبد السلام تعليم كتابة الحروف (الدال والذال والراء والزاي).

محاضرة بعنوان "مهارات التواصل"

وبالتعاون مع مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة، أقيمت محاضرة بعنوان "مهارات التواصل" تناول رمضان حسين مدير المدرسة، مهارات التواصل الفعال، ودوره في تحقيق التفاعل الاجتماعي وازدهار العلاقات الإنسانية، بينما نفذ بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "التنمر وأثره على المجتمع" تحدث بها عبيد الله محمد معلم أول بمدرسة جمال عبد الناصر برأس حدربة، موضحًا خلالها مفهوم التنمر، أسبابه وآثاره وكيفية مواجهة تلك الظاهرة.