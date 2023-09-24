"مقسوم وآل شنب والمستريحة" 3 أعمال سينمائية تنتظرها ليلى علوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة ليلى علوي حالة من النشاط الفني المتميز، حيث تستعد للمشاركة في 3 أعمال سينمائية متنوعة ما بين الدراما والكوميديا.



فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي

انتهت منذ فترة النجمة ليلى علوي من تصوير فيلمها الجديد آل شنب، الذي تشارك من خلاله في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية قريبًا، والفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية.



أبطال فيلم آل شنب

يشارك في بطولة فيلم آل شنب: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، حسن مالك، خالد سرحان، علي الطيب، من تأليف وإخراج أيتن أمين.



فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي

وتواصل ليلى علوى نشاطها السينمائى الذى تعيشه حيث بدأت بتصوير فيلمها الجديد مقسوم، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.



فيلم المستريحة

كما تعاقدت النجمة ليلى علوي على بطولة فيلم المستريحة، إخراج خالد مرعي ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد الذي كونا سويًا ثنائي مميز ومحبوب خلال ثلاث أعمال وهما: "فيلم ماما حامل، فيلم شوجر دادي، مسلسل هي ودافنشي".



أخر أعمال ليلى علوي السينمائية

وفي سياق أخر، عرض مؤخرًا فيلم شوجر دادي، الذي عرض في دور العرض السينمائية في مايو الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وخاصة بدول الخليج.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي من بطولة: ليلى علوي، حمدى الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، تامر هجرس، هشام عباس، مروان يونس، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.