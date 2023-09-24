محافظ سوهاج يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة لبحث مستجدات تطوير قصر الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد بمكتبه، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث آخر مستجدات مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

ورحب محافظ سوهاج برئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والوفد المرافق له، مؤكدا أن سوهاج تشهد طفرة تنموية فى جميع القطاعات ومن أهمها قطاع الثقافة، مؤكدا على أهمية مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، وما تشمله عملية التطوير لمسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، وتنسيق الموقع العام للقصر.

سرعة الانتهاء من تطوير قصر ثقافة سوهاج بأعلى درجات الجودة

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن الزيارة تأتي ضمن جولات المتابعة المستمرة لمواقع الهيئة بالمحافظات في إطار خطة التطوير الشاملة للعديد منها في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بمتابعة معدلات الأداء وسرعة الانتهاء من تطويرها بأعلى درجات الجودة، لعودة هذه المواقع كمنارات ثقافية تؤدي خدماتها لأبناء الوطن، موجها الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم والمستمر لأنشطة ومشروعات الثقافة على أرض المحافظة.

رئيس الهيئة يتفقد قصر ثقافة سوهاج

كان رئيس الهيئة قد تفقد صباح اليوم قصر ثقافة سوهاج في حضور ممثلي الشركة المنفذة لأعمال التطوير واللجنة الهندسية بالهيئة لمتابعة آخر مستجدات عملية تطوير القصر وموقعه العام المقام على مساحة 3600 م2 والذي يتكون من مبنيين رئيسين، مبنى القصر والمسرح على مساحة 1300م2، ويضم بالدور الأرضي قاعة المسرح الرئيسية وتحتوي على 524 كرسيا بالإضافة لملحقاتها، والمعرض وقاعة كبار الزوار، ثم الدور الأول ويضم عددا من القاعات منها الفنون الشعبية والموسيقى العربية ونادي تكنولوجيا المعلومات، والدور الثاني ويحتوي على قاعة متعددة الأغراض ومكتبة، كما تفقد مبنى قصر ثقافة الطفل وفرع الثقافة، ويتكون دور أرضي يحتوي على مكتبة الطفل ونادي تكنولوجيا الطفل والمرسم والدور الأول والثاني ويحتوي على غرف إدارية خاصة بالفرع، وفي ختام الجولة عقد رئيس الهيئة اجتماعا مع العاملين بفرع ثقافة سوهاج بحضور المدير العام في المقر المؤقت لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المُقبلة.