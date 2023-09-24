مهرجان الغردقة السينمائي يسلط الضوء على قضية المناخ بندوة لفيلم البطارية ضعيفة

القاهرة - محمد ابراهيم - مهرجان الغردقة يعلن عن مسابقة للسيناريو بداية من العام القادم بشكل مختلف

عقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم الأحد ندوة مهمة حول التغيرات البيئية محليا وعالميا وتأثير تغير المناخ على حياة الانسان وتعرضه لكوارث ومخاطر كبيرة وذلك من خلال ندوة الفيلم القصير البطارية ضعيفة بحضور صناعه والنقاد والصحفيين والمتخصصين بجانب جمهور المهرجان.

شارك في الندوة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان وعاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل فيلم البطارية ضعيفة ودكتور حنان يوسف عميد كلية الاعلام بالأكاديمية البحرية والكاتبة والروائية السعودية عبير سمكري وأدار الندوة الكاتب الصحفي طارق مرسي.

ومن جانبه قال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي أن التغيرات البيئية المناخية هي قضية العالم كله الان وفيلم البطارية ضعيفة مجهود متميز لتسليط الضوء على هذه القضية ووجه التحية للدكتور عاطف عبد اللطيف وصناع العمل على الخروج بهذا الشكل الذي سلط الضوء أيضا على مدينة سانت كاترين الساحرة

وقال عاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل فيلم البطارية ضعيفة أن الفيلم هو بمثابة صرخة لتحذير العالم من مما نرتكبه من أخطاء في حق البيئة والطبيعة بتخريبها وتدميرها والبيئة ترد علينا بزلازل وبراكين وأعاصير وتغييرات مناخية تدمر العالم.

وردا على أسئلة بعض المشاركين حول التركيز على السياحية في الفيلم والترويج لسانت كاترين أند د. عاطف على أنه لا يوجد ما يمنع من الجمع بين الموضوعين الأول التركيز على قضية المناخ بالترويج لسانت كاترين ومعالمها السياحية وهذا لا يقلل من قضية الفيلم نفسها لا يضيف إليها والسينمات العالمية يوجد بها هذا الشكل من طرح القضية الاساسية للفيلم وتسليط الضوء على جمال هذه البلدان ومعالمها.

آراء حول تجربة البطارية الضعيفة

و أشادت الكاتبة والروائية السعودية عبير سمكري بتجربة البطارية ضعيفة وكذلك شكل الصورة الرائعة من مدينة سانت كاترين تلك المدينة الساحرة وأكدت أن الفيلم جمع بين قضية هامة وهي تأثير تغير المناخ وكذلك التنشيط والترويج للسياحة بمدينة سانت كاترين.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية أن فيلم البطارية ضعيفة سلط الضوء على قضية مهمة جدا وهي تشغل ابوأي العام العالمي والكل متأثر بها جدا وهذا يؤكد رسالة الفن على مناقشة مشاكل الحياة والاعلام البيئي موضوع صعب جدا في تناوله ووجهت الشكر لعاطف عبد اللطيف على مجهوده الطيب في فيلم البطارية ضعيفة.

وأعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في نهاية الندوة عن إجراء مسابقة في السيناريو للطلاب والخريجين على أن يتم تنفيذ السيناريو الفائز بالتنسيق بين إدارة مهرجان الغردقة والدكتور عاطف عبد اللطيف والكاتبة السعودية عبير سمكري وخوض مسابقات مختلفة به بمهرجان الغردقة والمهرجانات العالمية.

الجدير بالذكر أن فيلم البطارية ضعيفة ينافس بمهرجان الغردقة لسينما الشباب على جائزة المسابقة الخضراء للأفلام التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة والطبيعة والبُعد عن ما يضر بالحياة الطبيعية، ويعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.