نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف مسرحية سيد درويش عن خلاف ميدو عادل ولقاء سويدان: "غيرتها واضحة ودي عادتها من زمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق السيد إبراهيم، مؤلف مسرحية سيد درويش، على واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في ختام مسرحية سيد درويش أمس.

وكتب السيد إبراهيم عبر حسابه بموقع فيسبوك: قالت لي جليلة في الليلة السابقة، وكان معي الفنان ياسين الضو إنها ستغلق عرض سيد درويش، ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها في الليلة الأخيرة، وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود أربع سنوات ولا تحافظ عليه.

وأضاف السيد إبراهيم: "ولا تخرج لتحية الجمهور وأن تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل في الكواليس وتصفعه بالقلم.. رغم هذا تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذي أحبه ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي شاركت فيها، وأشعلت كواليسها وقفلتها.. والشهود أحياء يرزقون".



كما رد السيد إبراهيم على تعليق إحدى متابعيه، متسائلةً حول سبب فعل لقاء سويدان هذا، وقال: غيرة تجعلها تتخيل أشياء وتلقى بأي اتهامات وتشعل الأجواء.

تفاصيل الخلاف

ونشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

تفاصيل عرض سيد درويش

عرض سيد درويش بطولة كوكبة من النجوم منهم: “محمد عادل ميدو، لقاء سويدان، سيد جبر، محمد عنتر، محمد الشربيني، علاء الحريري، يوسف عبيد، ماهر عبيد، رشا سامي، سعيد البارودي، عبير محمود، حسام حمدي، مجدي عبد العزيز، أمام الطائي، دعاء الخولى، هالة الصباح، إيمان مصطفي، أيمن صبحي، مازن التركي، محمد العدل، محمد خيري، محي الشاعر، أحمد إسماعيل، حسن الرشيدي، فاروق الجندي، ومن تأليف سيد إبراهيم وإخراج د/اشرف عزب.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.