نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياب يعلن عن طرح أغنية قريبا بعنوان هروني بوس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان دياب منشورا على الموقع الشهير إنستجرام يعلن من خلاله طرح أغنية بعنوان هروني بوس، قريبا على موقع يوتيوب.



ونشر دياب مقطعا من الأغنية،معلقا هروني بوس...قريبا،وحصد المقطع الترويجي للأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور.



ونشرت هاجر الإبياري زوجة دياب منشورا تمازحه قائلة "هما مين دول اللي هروك بوس يا حبيبي" والأغنية من كلمات محمد يحيى وتوزيع توما.



ويذكر أن آخر أعمال دياب هى أغنية وش في وش من فيلم وش في وش

أما عن آخر أعماله الدرامية فهو مسلسل (تحت الوصاية)2023الذي نجح فيه بتقديم دوره بامتياز وشارك في بطولته عددا من الفنانين على رأسهم الفنانة منى زكي وأحمد خالد صالح ومها نصار ومحمد عبد العظيم وخالد كمال وأحمد عبد العظيم وعلي صبحي ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.