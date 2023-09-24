انت الان تتابع خبر شابة سعودية حسناء الجمال تصعق الجميع وتهجم على محمد عبده على المسرح أثناء الغناء وترتمي بحضنه وتطلبه هذا الأمر الصادم!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو يُظهر شابًا يصعد إلى خشبة المسرح في ملعب السوبر دوم في جدة، ليصافح الفنان الكبير محمد عبده خلال حفله الموسيقي الذي أُقيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93. تمتكن الشاب ببراعة من الوصول إلى محمد عبده وقام بعناقه بحماسة. ومع ذلك، تدخل أحد المنظمين بسرعة وأخرج الشاب من خشبة المسرح وطرده من الحفل. ولكن على الفور، تدخل الفنان الكبير محمد عبده وأشار إلى المنظمين بإعادة الشاب إلى المسرح والسماح له بالجلوس أمامه.