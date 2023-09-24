انت الان تتابع خبر رضوى الشربيني تتعرض لفاجعة موجعة على الهواء مباشرةً، وتفقد أعصابها باكية بحرقة شديدة.. ما حدث لا يصدق !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني محركات البحث عبر "جوجل" بعد تبنيها قضايا "القايمة" في مصر لاستعادة حقوق النساء. استضافت رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على قناة cbc قضية "القايمة" التي يتعرض لها العديد من النساء في مصر.

وفي الحلقة، استضافت رضوى أمثلة لسيدات تعرضن للظلم والقهر على يد أزواجهن بسبب تنازلهم عن "القائمة- القايمة". ومن بين هذه القصص، قصة ربة منزل تدعى هاجر لطفي، التي كشفت أن زوجها حولها إلى خادمة لوالدته وبناته وتزوج عليها. لم تتمالك رضوى الشربيني نفسها من البكاء وهي تستمع إلى قصة هاجر لطفي.

وقالت هاجر إنها كانت طالبة في كلية الآداب قسم الإعلام، لكنها لم تستكمل تعليمها. وفي بداية زواجها، حملت رغم معاناتها مع زوجها، لكنها صبرت حتى تحافظ على أسرتها الصغيرة. وكشفت هاجر لرضوى الشربيني أن زوجها كان يضربها، وكانت تغضب وتذهب لمنزل عائلتها.

وبعد تكرار العنف والتعدي بالضرب، رفع زوج هاجر قضية طاعة ضدها وهددها بالزواج من أخرى. وأضافت هاجر أن زوجها سرعان ما تزوج عليها وكان مهرها هو طلاق الأولى.

قام زوج هاجر بحرمانها من كافة حقوقها، ولم يتحمل مسؤولية تكاليف العملية الجراحية التي يحتاجها ابنهما في عضوه الحساس. وعبرت هاجر عن حزنها وألمها قائلة: "تخلى زوجي عني واختفى، وهاجمتني والدته ونهبت أخواته كل ممتلكاتي وكل شيء في الشقة، أفسدوا حياتي وجعلوني في حالة يرثى لها".

فما هي المقصودة بـ "القائمة" في مصر؟

تُعتبر "القائمة" قائمة الممتلكات المنقولة، أو ما يُعرف في العرف المصري بـ "القايمة". وهي عقد أمانة ينص عليه قانون العقوبات. وبناءً على ذلك، يجب على الزوج الاعتراف بأنه استلم القائمة الزوجية كأمانة وأنه ملتزم بإعادتها عند الطلب.