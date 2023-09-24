تامر حسني يدعم فنان ويقدم نصيحة لرواد السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

دعم الفنان تامر حسني عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك الفنان" رامي نادر" وذلك بعد إحباطه بكلمات سيئة للغاية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال خاصية التعليقات.

منشور رامي نادر

منشور " تامر حسني"



و جاء دعم تامر حسني عن طريق نشر صور منشور الفنان رامي نادر ملعقًا عليها “ لفت نظري البوست ده، أستاذ رامي أنت فنان محترم وردك حقيقي راقي رغم تعرضك لكلام محبط أنت مردتش الإساءه بالإساءة وده ليه إعتبار كبير أوي فوق ما تتصور عند ربنا قبل البشر وممكن تكون جواك زعلت بس أكيد التعليق اللي زعلك ده ممكن يكون سبب في حاجه تفرحك قريب وهتشوف كلامي وأنا شخصيًا مكنتش عارف أنك بتمرن تمثيل وعرفت من البوست ده وهبعتلك شباب يتمرنوا عندك واتمنى اقابلك واتعرف عليك ونفتح باب شغل مع بعض …. واتمنى من الشاب اللي كتبلك كده إنه يراجع نفسه وميحاولش يحبط حد تاني لان الكلمه المحبطه فعلًا ممكن تموّت بجد ويكون تأثيرها أكبر من السلاح ….. التعليق السلبي الليأي حد بيكتبه بمنتهى البساطه وهو في بيته بيضحك !!!! ممكن يكون سبب في قتل حد نفسيًا أو يكون سبب في تدمير اسره أو سبب في جرح روح كانت فرحانه ومتفائله وبسببك كل ده اتهد… ربنا يوفقك يا فنان يا محترم ”

تامر حسني ورامي نادر



و تابع تامر بنصيحة لرواد السوشيال ميديا " (( يا شباب خلونا رحيمين على بعض عشان ربنا يرحمنا )) عشان كل ما بقيت رحيم في كلامك هتلاقي ربنا بيسخرلك في عز زعلك واحباطك ناس تفرح قلبك بالكلام الرحيم اللي يقويك على الدنيا.