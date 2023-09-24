محمد حفظي يكشف سبب تأجيل فيلم القاهرة مكة

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد عام ملئ بالنجاحات السينمائية والزخم الفني للمنتج محمد حفظي وآخرهم فيلم ڤوى ڤوى ڤوى بطولة محمد فراج وإخراج عمر هلال، ينتظر المنتج محمد حفظي المزيد منها من بينهما فيلم القاهرة مكة من بطولة الفنانة منة زكي.

وكشف حفظي لمواقع صحفية خلال العرض الخاص لفيلمه ڤوى ڤوى ڤوي أنه ينتظر طرح فيلمين هذا العام من بينهما فيلم "الفستان الأبيض" الجاري تصويره حاليا من بطولة الفنانة ياسمين رئيس وأسماء جلال ومن إخراج چيلان عوف.

وصرح حفظي عندما سؤل عن ميعاد طرح فيلم "القاهرة مكة" قائلا “إن شاء الله هينزل السنة دي بس مفيش تاريخ محدد"

تدور أحداث فيلم "القاهرة مكة" عن سيدة ذات ماض سيء تنوي الذهاب لأداء فريضة الحج للتوبة عما ارتكبته من ذنوب، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل معهم لتجمع مبلغ من المال وتأخذنا معها في رحلة التوبة.

وأضاف حفظي أنه تم عرض الفيلم على الرقابة فور الانتهاء من تصويره وكان هناك عدة ملاحظات كانت سببا في تأجيل عرضه.

ويشارك في بطولة فيلم "القاهرة مكة" النجمة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا وعدد من الفنانين وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.