نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفوشيا.. دنيا عبد العزيز تتألق في أحدث إطلالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دنيا وهي ترتدي فستان باللون الفوشيا، مع تسريحة شعر ويفي، ومكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

أشادت الفنانة دنيا عبد العزيز، بأداء أبطال مسرحية "سيدتي أنا" والتي يقوم ببطولتها الفنانة داليا البحيري والفنان نضال الشافعي، بعد مشاهدتها للعرض المسرحي.

منشور دنيا عبدالعزيز:



وقامت دنيا عبد العزيز بنشر صورة تجمعها مع أبطال العمل نضال الشافعي وداليا البحيري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام" معبرة عن إعجابها بالعرض ومعلقة: "استمتعت جدا بعرض سيدتي أنا على المسرح القومي،، داليا البحيري حبيبتي،، مفاجأة رقص وغناء وخفة دم رهيبة، العرض فجر طاقة جديدة عندها بشكل رائع".

وأضافت:" نضال الشافعي الأصدق دائما مشاعرك، اندماجك، بكاءك، حتى الضحك مصدقه، حقيقي بكل المقاييس انت بتعيش الحالة لدرجة تخض،، فريد النقراشي الله عليك،، المخرج محسن رزق شكرا شكرا على هذا العرض الرائع،، شكرا لكل فرد في هذا العرض المبهر شكرا الشباب والوجوه الجديدة شكرا الديكور، الموسيقى، الاستعراضات، انا استمتعت".

وفي سياق آخر مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذ عن رواية "بيجماليون" لبرنارد شو، التي قدمها المسرح المصري في الستينات باسم "سيدتي الجميلة"، وتدور أحداثه حول رجل من الطبقة الارستقراطية يستعين بفتاة من عامة الشعب ليقدمها للملك باعتبارها زوجته، ولكنه بعد إنجاز المهمة يكتشف أنه وقع في حبها.

فريق عمل مسرحية "سيدتى انا":



ويذكر ان مسرحية "سيدتي أنا" من إخراج محسن رزق، وبطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وهي من تأليف وإخراج محسن رزق، وألحان محمود طلعت، أما الديكور حمدي عطية، والملابس لمروة عودة، وجرافيك جون بهاء وتصميم الاستعراضات لـ مصطفى حجاج.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز:



وجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.