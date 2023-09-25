"الذنب" يجمع الثنائي هاني سلامة ودرة للمرة الرابعة

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أحمد جودة - القاهرة -



يجتمعا الثنائي هاني سلامة والفنانة درة مرة أخرى في عمل فني جديد، بعد النجاح الضخم اللذان حققا من خلال مسلسل “بين السما والأرض” في عام 2021.



يعود الفنان هاني سلامة والفنانة درة لتجديد التعاون مرة أخرى من خلال عمل درامي جديد يحمل اسم مؤقت "الذنب"، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القادمة، ويتكون مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.



مسلسل "الذنب" يعد التعاون الرابع للنجمين هاني سلامة ودرة، حيث قدما معًا عدد من الأعمال الناجحة ففي المرة الأولى فيلم "الأولة في الغرام" عام 2007، ثم في عام 2016 مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وآخرهم مسلسل "بين السما والأرض" 2021، بالإضافة لنخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم:" ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي"، وجاري استكمال باقي الممثلين، والمسلسل عن قصة الكاتبة شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.



يذكر أن آخر الأعمال التي جمعت الثنائي هاني سلامة ودرة مسلسل "بين السما والأرض" والذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وشارك في العمل عدد من النجوم وهم:"أحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفي".