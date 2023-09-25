نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. شيري عادل تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيري وهي ترتدي جاكت باللون الأسود، ونسقت معه جيبة قصيرة تحمل نفس اللون، وتركت شعرها منسدلًا.

وفي سياق اخر تواصل الفنانة شيري عادل تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "أصل الحكاية".

وكشفت شيري خلال تصريحات تلفزيونية عن كواليس الفيلم ووصفتها بأنها أخف وأجمل كواليس عملت بها.



شيري عادل تعود للجمهور بفيلم سينمائي جديد

وأضافت: "ألذ كواليس شفتها في حياتي، محمود حافظ عملنا مع بعض بنات سوبر مان قعدنا شهور بنصور مع بعض، ومحمد ثروت مش مخليني أمثل مشهد واحد من كتر الضحك شخص لذيذ ويضحك مهما كنت بحاول أبقى جد، وأستاذ بيومي عشرة وبحبه جدا وأستاذ خالد الصاوي دا تاني عمل معاه وسعيدة بتعاونا".

أبطال عمل" أصل الحكاية"



وفيلم "أصل الحكاية" من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود.



آخر أعمال شيري عادل



والجدير بالذكر آخر أعمال "شيري عادل" مسلسل "جروب الدفعة" مع عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، ماركو إدوارد أسامة الهادي، محمد عادل، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت، والعمل من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف هاني سرحان، وأشرف على كتابة السيناريو باسم شرف.

ومسلسل الإذاعي "صلاح التلميذ" ويبث على راديو النيل في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا، بطولة أكرم حسني، عمرو عبد العزيز، مصطفى غريب، إبرام سمير.