محمود عبد المغني: "اشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتي أساعد أسرتي بعد وفاة والدي"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمود عبد المغني حول نشأته بحي الوراق أن له ذكريات رائعة أمام منزله ومع الأصدقاء وأضاف خلال حلوله كضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي عبر قناة الحياة فقال: "لم أكن متفوق في المدرسة في المرحلة الابتدائية ورسبت، حتى إني لم استطع القراءة حتى وصلت إلى الصف السادس الابتدائي".

وعن ذكرياته مع والده أجاب: "انا ما شفتوش توفي وأنا عندي 8 سنوات هو كان ببشتغل في شركة ورق وماليش ذكريات كثيرة بسبب وفاته، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتي اساعد أسرتي بعد وفاة والدي، وكنت باخد 5 جنيه وده اول مبلغ خدته في حياتي، وأنا بحب الكفتة بالارز وكنت بسرقها من امي عشان بحبها وانا طفل".

آخر أعمال محمود عبد المغني

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك مؤخرًا في فيلم " يوم 13 " مع الفنان أحمد داود، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

وشارك في بطولة الفيلم، كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني الدرامية؟

وشارك الفنان محمود عبد المغني مؤخرًا في مسلسل “مشوار الونش ”، بطولة محمد رجب، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق



كما يشارك محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.