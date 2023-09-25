نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد المغني: "5 جنيه أول أجر قبضته في حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن نشأته بحي الوراق، لافتا إلى أن لديه ذكريات رائعة خاصة صورة النيل امام البيت ولعب الكورة وزينة رمضان والاصدقاء وحي الوراق جزء منه، بحد وصفه.

واضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” مع الاعلامي عمرو الليثي: “لم اكن شاطر في المدرسة في سن الايتدائي وسقطت ولم اكن اعرف اقرأ حتي سادسة ابتدائي”.

وعن ذكرياته مع والده قال: “انا ما شفتوش وقد توفي وانا عندي ٨ سنوات وكان يشتغل في شركة ورق وليس لي ذكريات كثيرة بسبب وفاته، وانا عندي اخ كبير محمد، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتي اساعد أسرتي بعد وفاة والدتي، وكنت باخد ه جنيه وهي اول فلوس احصل عليها وأدينها لامي، وكنت بحب الكفتة بالارز وكنت بسرقها من امي عشان بحبها”.

آخر أعمال محمود عبد المغني

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك مؤخرًا في فيلم " يوم 13 " مع الفنان أحمد داود، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

وشارك في بطولة الفيلم، كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني الدرامية؟

وشارك الفنان محمود عبد المغني مؤخرًا في مسلسل “مشوار الونش ”، بطولة محمد رجب، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.