محمود عبد المغني: "مازلت هاوي في مجال التمثيل وأعشق أداء الشخصيات الفقيرة والمهمشة"

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود عبد المغني، إنه لا يزال هاوي في مجال التمثيل ودائمًا يريد المزيد وأن يقدم أدوارا مهمة وجديدة ومتنوعة، مضيفا: "المهم الشغف الدائم للممثل وإنه ولا يتوقف عن التعلم والاجتهاد، وعندما قدمت فيلم " الركين" كنت اعيش مع تلك الطبقات والتعامل مع الشخصيات والنماذج المختلفة".

وأضاف خلال حلوله كضيف ببرنامج “واحد من الناس للاعلامي عمرو الليثي: ”انا عاشق للشخصيات الفقيرة والمهمشة وأحب أن القي الضوء عليها وأبرز مشاكلها وأن أضع حلول لها من خلال عمل درامي أو سينمائي، وحاليًا السينما والدراما تهتم بكل النماذج والانماط وضرب أمثلة بأدواره مثل النبطشي والركين، وكشف سر من اسرار فيلم النبطشي إنه اندمج في مشهد وقال كلام غير مكتوب وهو مشهد لا ينسي، وعن أصعب شخصية أجاب (ريشة الطبال) في دم الغزال, كما أشار الى إنه يحب مسلسل طرف ثالث وايضا ظل الرئيس.

وعن مشهده كضيف شرف في فيلم "صاحب المقام أجاب: "تحدث معي المخرج ماندو العدل عن ذلك المشهد وقرأت الورق وتفاعلت مع الرسالة الرائعة للفيلم وكنا بنصور في حي بولاق وكنت اذاكر المشهد جيدا وسمعت الاذان وتحمست اكثر، وانا احب الامام الشافعي جدا، وكان المشهد عن مقام الامام الشافعي قوي ومؤثر وكان رد الفعل رائع علي ذلك المشهد، وضرب مثل بإنه قابل شاب شاهد الفيلم وتأثر بالمشهد جدا والتزم وبدأ يصلي واخذت جائزة عن ذلك المشهد ".

وعن البطولة المطلقة أجاب انا بجتهد وكل شئ نصيب، واهتم بالأدوار وحب الناس، وانا عندي قوة رفض لاي عمل لا اتأثر به، ومن الممكن ان يؤثر عليا ماديا ولكن دي شخصيتي وقناعت، واوضح إنه في فيلم " حملة فرعون " تعرضت لإصابة بسبب انفجار شئ ما، وفي ملاكي اسكندريه قدم ادوار خطيرة مثل قفزه من القطار ، ومسألة ترتيب اسمه علي افيش الاسم ليست مهمة ولكنه يسعى للوصول إلى حب الناس وهو الأهم.



تحدث الفنان محمود عبد المغني حول نشأته بحي الوراق أن له ذكريات رائعة أمام منزله ومع الأصدقاء وأضاف خلال حلوله كضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي فقال: "لم أكن متفوق في المدرسة في المرحلة الابتدائية ورسبت، حتى إني لم استطع القراءة حتى وصلت إلى الصف السادس الابتدائي".

وعن ذكرياته مع والده أجاب: "انا ما شفتوش توفي وأنا عندي 8 سنوات هو كان ببشتغل في شركة ورق وماليش ذكريات كثيرة بسبب وفاته، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط حتي اساعد أسرتي بعد وفاة والدي، وكنت باخد 5 جنيه وده اول مبلغ خدته في حياتي، وأنا بحب الكفتة بالارز وكنت بسرقها من امي عشان بحبها وانا طفل".

آخر أعمال محمود عبد المغني

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني، شارك مؤخرًا في فيلم " يوم 13 " مع الفنان أحمد داود، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

وشارك في بطولة الفيلم، كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني الدرامية؟

وشارك الفنان محمود عبد المغني مؤخرًا في مسلسل “مشوار الونش ”، بطولة محمد رجب، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق



كما يشارك محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.