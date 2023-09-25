انت الان تتابع خبر حارس فيلا النجمة إلهام شاهين "الخاص" يخرج عن صمته ويكشفها أمام الجميع: هذا ما تفعله بعيداً عن اعين الناس وبشكل سري دون علم أحد!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها برحلة استراليا، التي جمعتها بأصدقائها بما فيهم الفنان هاني رمزي والفنان كريم عبدالعزيز. وقد كانت هذه الرحلة فرصة لجمعهم في خدمة البلد العظيمة مصر ومساعدة المحتاجين.

شاركت إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها على موقع إنستجرام ببعض الصور من رحلتها في أستراليا، حيث حضرت حفلاً فنياً لصالح فقراء مصر. ظهرت في الصور برفقة النجم كريم عبدالعزيز والنجم هاني رمزي، واكتفت بالتعليق على الصورة بـ "أستراليا".

بدأت إلهام شاهين حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ". وقدمت العديد من المسرحيات بعدها، منها "قنبلة الموسم"، "المتحذلقات"، "المصيدة"، "بستان الوهم"، "النسانيس".

بدأت إلهام شاهين مسيرتها السينمائية فعليا في فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، ثم فيلم "العار" عام 1982، الذي كان بدايتها الحقيقية وبداية معرفة الجمهور بها. كانت الثمانينات هي الفترة الأكثر رواجاً في مسيرتها السينمائية حيث قدمت 33 فيلماً، منها "لا تسألني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، "الهلفوت"، "رمضان فوق البركان"، "السيد قشطة". كما قدمت مسلسلات عديدة، منها "محمد رسول الله جزء 3"، "أبواب المدينة جزء 2"، "رحلة عذاب"، "وقال البحر"، "أخو البنات"، "الشيطان والحب"، "دوامة الحياة".

وعلى عكس حياتها المهنية، فإن حياة إلهام شاهين الشخصية غير معروفة للكثيرين. ومع ذلك، كشف حارس الفيلا التي تسكن فيها بعض المعلومات عنها دون علم أحد.

أكد الحارس أن إلهام شاهين شخصية سخية وتحب ممارسة الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تقدم العديد من الصدقات بسرية تامة.

حتى الآن، قدمت إلهام حوالي 135 عملاً فنياً، بما في ذلك المسلسلات والأفلام والمسرحيات. وهي حالياً تعمل على العديد من الأعمال السينمائية، بما في ذلك "يوم للستات" و"أيام في الحب"، حيث تخوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى، بالإضافة إلى مسلسل درامي جديد سيتم عرضه في رمضان 2013.

حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها، مثل "الهلفوت"، "أيام الغضب"، "الهروب إلى القمة"، "يا دنيا يا غرامي"، وفيلم "الجنتل". وقد أطلق عليها بعض الناس لقب "صائدة الجوائز".

ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة بالقاهرة عام 1962. درست في مدرسة نوتردام، ثم حصلت على بكالوريوس في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982.

إلهام شاهين، الممثلة المصرية الشهيرة، تعتبر من أيقونات الجمال والأناقة في عالم الفن. ولدت في القاهرة في عام 1964، وتمتلك موهبة فريدة في التمثيل والغناء.

لديها شقيقة واحدة تدعى "إيناس" وشقيق يدعى أمير شاهين الذي دخل مجال التمثيل بمساعدتها وأصبح من الممثلين الشباب. وتعتبر ابنة شقيقتها إيناس "إلهام" أقرب الناس إلى قلبها.

تألقت إلهام شاهين في استراليا بمجموعة متنوعة من الإطلالات المميزة، التي كشفت عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد. وظهرت بمظهر أصغر من سنها الحقيقية. وتنوعت إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيك، واستخدمت إكسسوارات رقيقة ولمسات خفيفة من المكياج.