انت الان تتابع خبر جورجينا رودريجيز تحتفل باليوم الوطني للسعودية وتثير عاصفة كبيرة من الانتقادات: إطلالات متناقضة تثير ضجة عارمة على منصات التواصل الاجتماعي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - جورجينا رودريجيز هي عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقد أثارت جورجينا جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها المتناقضة.

فقد نشرت جورجينا صورًا لها وهي ترتدي فستانًا أبيضًا قصيرًا وحذاء رياضي أثناء تواجدها على متن طائرتها الخاصة. وفي اليوم التالي، نشرت مقطع فيديو لها وهي ترتدي عباءة خضراء بلون علم السعودية وتستنشق روائح البخور العربية وتحتسي القهوة بعد جولة تسوق في الرياض احتفالًا باليوم الوطني للسعودية.

هذه الإطلالات المتناقضة أثارت جدلا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هناك تناقضًا واضحًا في إطلالات جورجينا.

وبعد انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، شاركت جورجينا في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ93، الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر. وقد احتفل كريستيانو بدوره مع زملائه في الفريق عن طريق ارتداء الجلباب السعودي وتأدية رقصة العرضة، وهي رقصة شعبية تقليدية يتم رقصها في المناسبات الوطنية.

جورجينا رودريجيز هي شخصية معروفة في عالم الأزياء والموضة، وتتمتع بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرفت على كريستيانو رونالدو في عام 2016 وتشكلت بينهما علاقة حب قوية. وقد أنجبا معًا طفلين، وهما الآن جزء من عائلة رونالدو.

جورجينا رودريجيز هيرنانديز هي شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء وراقصة وممثلة أرجنتينية إسبانية. بدأت حياتها المهنية بعد أن التقت بنجم كرة القدم المشهور كريستيانو رونالدو أثناء عملها في متجر تجزئة للعلامة التجارية العالمية جوتشي.

كما عملت في مجال الأزياء وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث يتابعها أكثر من 40 مليون شخص على حسابها الشخصي. وهي أيضًا أم لطفلين من كريستيانو رونالدو.