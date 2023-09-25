انت الأن تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تستغيث والقضاء يتحرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة الصرية شيرين عبد الوهاب مؤخراً لعدة ازمات، منها الاستيلاء على حساباتها في مواقع التواصل وتسريب بعض أغانيها قبل اصدارها.

ولجأت شيرين للقضاء لحل هذه المشكلة، بعد ان تقدمت ببلاغ ضد المتهم بسرقة حساباتها.

وللمرة الثانية تلجأ الفنانة إلى النائب العام وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمي على تويتر، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023 .

وتضمن البلاغ الذي تقدم به محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته "محمد الشاعر"، بوصفه الأدمن لصفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية التمس محامي شيرين عبدالوهاب من النائب العام بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقاً قضائياً حفاظاً على كافة حقوق الشاكية وحرصاً على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.

من ناحية أخرى، أعلنت صفحة مهرجان "ليلة عمر"، عبر موقع "إنستغرام"، مشاركة شيرين عبد الوهاب بحفل غنائي جديد، ضمن فعاليات المهرجان المقام على مسرح أرينا في الكويت.

ونشرت الصفحة البوستر الدعائي لحفل شيرين، معلقة: "ليلة كلها مشاعر.. والرومانسية فيها عالية، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر 2023، الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مسرح أرينا الكويت، يوم 9 نوفمبر المقبل".