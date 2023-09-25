لهذا السبب.. محمد رجب يتصدر التريند (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد رجب، محركات البحث جوجل، وذلك بعد انتشر مقطع فيديو قصير جمع الفنان محمد رجب مع شابة في العشرينات من عمرها، على مواقع السوشيال ميديا، خلال اليومين الماضيين؛ طلا الثنائي وهما يرقصان على أنغام أغنيته «بعشق أمك» من فيلمه «المش مهندس حسن» الذي عرض في عام 2008؛ ليبدأ الجمهور في السؤال عن العلاقة التي تربط بين «رجب» والفتاة.

مقطع فيديو قصير يثير الجدل حول الفنان محمد رجب

وانتشر الفيديو بصورة سريعه، مما جعل فضول الجمهور يزيد هو تعليق محمد رجب، على مقطع الفيديو الذي نشره المصور أحمد غنيم، عبر حسابه الرسمي بمنصة الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ علق عليه بجملة «بحبك»؛ لترد الفتاة عليه بتعليق «بحبك».

مقطع فيديو جمع الفنان محمد رجب مع ابنة شقيقته

واوضح المصور أحمد غنيم، خلال حديثه مع «هُن» إن الفتاة هي نادين إبراهيم، ابنة شقيقة الفنان محمد رجب، وقد جاء ذلك المقطع خلال الاحتفال بخطبتها على عريسها «مروان» في إحدى القاعات الكبرى، بمدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الخميس الماضي، وروى «غنيم» كواليس رقص رجب مع ابنة شقيقته على أغنية فيلمه «المش مهندس حسن»، موضحا أنها كانت مفاجأة من «رجب» للعروسة في نهاية الخطبة التي حضرها من بدايتها، متابعا: «كان فرحان جدا ولطيف مع الكل ومسبش نادين من أول اليوم».

محمد رجب وابنة شقيقته على أنغام «أنا بعشق أمك»

وأصلت نادين إبراهيم، طالبة بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، في زفافها مرتديه فستان باللون السماوي، أما الفنان محمد رجب، ظهر خلال الفيديو وهو يغني ويرقص ومرتديا بدلة باللون الأبيض، وقد غلب على حفل الخطوبة أجواء الفرحة والبهجة، خاصة مع الفقرة التي تم وضعها في النهاية من جانب محمد رجب، وظهرت أغنية «أنا بعشق أمك» في فيلم «المش مهندس حسن»، والذي تدورأحداثه في قالب كوميدي حول طالب يأتي من الأرياف من أجل الالتحاق بالجامعة في القاهرة، وهناك يقابل زميلته ويقع في حبها، وكان من بطولة دولي شاهين وأحمد راتب ورجاء الجداوي.





أخر أعمال الفنان محمد رجب

ويذكر ان أخر أعمال الفنان محمد رجب، مسلسل «الونش»، والذى حقق نجاح جماهيرى، وشارك فى بطولته ميرهان حسين، منة فضالى، محمود عبد المغنى، إيهاب فهمى، وآخرين، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور قصة مسلسل مشوار الونش حول رجل أعمال ذو شخصية جدية في التعامل مع أمور حياته المهنة والشخصية، يتقابل مع ابنة الحي الشعبي ميرهان حسين، وتجعله يرى أن الحياة أبسط وأهدى مما كان يتخيل، وتبدأ حياة في الإنقلاب رأسا على عقب.