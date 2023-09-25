ياسمين صبري: أنا شخصية مرنة.. والسفر جزء من تطوير شخصيتي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة mbc مصر.

وتحدثت ياسمين صبري أسرار عن حياتها الشخصية، وعن حبها للسفر، قائلة: “أنا شخصية بتحب السفر جدًا، حتى شغلي فيه سفر وهو خارج التمثيل، وهي إني أقوم بعمل إعلانات لعلامات تجارية عالمية وهذا الأمر طبعا يتطلب السفر، كما إني شخصية مرنة جداَ، والسفر جزء من الحاجة اللي بتطورني، والجزء التاني إني بشتغل على نفسي كل يوم".

واعتبرت أنّ الشخص غير المرن يواجه الكثير من المشكلات في حياته، ويدخل في صدامات عديدة، وتكون حياته غير متزنة بشكل كبير، مؤكدة أن هذه المرونة إحدى علامات تطورها.

ياسمين صبري: أنا مش بصرف جنيه واحد

وتابعت ياسمين صبري حديثها: "أنا بشوف كومنتات كثيرة وهي إني بصرف كتير خالص، أنا مش بصرف جنيه واحد، العلامات التجارية التي أقوم بعمل الإعلانات لها هم من يصرفوا بالطبع".

كما أوضحت أنها لا تعتمد على جمالها فقط في عملها بمجال الموضة قائلة: "أي واحدة ممكن تدخل المطبعة وتطلع واحدة ثانية، والجمال بقى مش ميزة وفيه وفرة، المهم ثقل الإنسان ورزانته وقوته العقلية، وإنه لا ينكسر حتى لو قابل الوحش في آخر ليڤل".

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة ياسمين صبري في فيلم "البعبع" الذي نافس في موسم عيد الأضحى، والتي حقق نجانا كبيرا خلال عرضة.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداثه حول طبيبة صيدلانية تقع في حب المجرم "سلطان" الذي يقرر التوبة وترك الإجرام ويواجه مع صديقه "سوكا" العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسها على عقب

أبطال فيلم البعبع

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي