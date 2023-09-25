ياسمين صبري: "الجمال مش ميزة.. ومصرفتش جنيه على أزيائي"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت النجمة ياسمين صبري ان تلفت إنتباه المتابعين خلال ظهورها ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب، وكشفت ياسمين عن رأيها بالجمال والموضة وغيرها من الأمور.

وأضافت: "أنا بنت مسلمة مصرية عربية، أمثل بنات مصريين وعرب ومسلمين، وأول عربية تشتغل مع كارتير بفضل ربنا، ومجهودي".



وأكدت: "أي واحدة ممكن تدخل المطبعة وتطلع واحدة ثانية، والجمال ليس ميزة وفيه وفرة، المهم عقل الإنسان، وإنه لا ينكسر حتى لو قابل الوحش في آخر ليڤل".

وتابعت: "أنا ربنا أنعم عليا بنعمة الشكل، وده ساعدني أكون واجهة، والممثل ممكن يستخدم نفسه بطرق أكثر من المهنة، وهو عبارة عن علامة تجارية لازم يستثمر فيها ".

ياسمين صبري: لم أصرف جنيه على أزيائي لأنها جزء من الدعاية



وقالت: "أشاهد تعليقات على السوشيال ميديا حول أزيائي لكن أنا مش بصرف جنيه، ده بيحصل لما علامة تجارية تقول أنا عايزة الست دي تمثلني، لإنها بتدي انطباع معين، ودي طريقة غير مباشرة في الدعاية".

آخر أعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة.