شاهد.. تكريم هالة صدقي في أمريكا عن دور "صفصف"

القاهرة - محمد ابراهيم - ططاستطاعت النجمة هالة صدقي، أن تحقق نجاحات واسعة على مستوى العالم، نظرًا لظهورها بشخصية صفصف في مسلسل "جعفر العمدة".

وحصدت جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي من مهرجان المرأة في أمريكا عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

وشاركت جمهورها بفيديو لها أثناء تكريمها من مهرجان السينما بأمريكا خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كما أرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "أمريكا وأوروبا والجاليات العربية وتكريم خاص من مهرجان المرأة بأمريكا".

وأضافت "أنا سعيدة بالتكريم، والحمد لله على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي، وهو تكريم لي ولمصر ولجيلي بالكامل، لأنه ملئ بالكوادر ذات الخبرة، التي لم تأخذ حقها، وسعيدة لأني أخذت جائزتين".

وتابعت: "من كثرة ما رأيت صديقاتي يناضلن ويكافحن من أجل المرأة شعرت أن الرجل صعب عليّ، وسوف أقيم المهرجان المصري للرجل".



آخر أعمال هالة صدقي



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، غيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، سيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

تعرف على أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة محمد رمضان، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات مع زوجاته، ويحارب من أجل الوصول إلى ابنه المفقود.