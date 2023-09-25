بسبب صفعة لقاء سويدان.. ميدو عادل يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان ميدو عادل محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما استعان بـ أبيات شعر للراحل نجيب سرور، للرد على واقعة صفعه من الفنانة لقاء سويدان، وذلك في ختام مسرحية سيد درويش أمس على مسرح البالون.

ميدو عادل يعيد نشر أبيات شعر لـ نجيب سرور

وأعاد ميدو عادل نشر أبيات شعر لـ نجيب سرور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت كالآتي: يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة! ماذا تبقى للعطاش غير الغرق؟ هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية!.. الكأس.. حتى الكأس يا كيخوت زيف.. مرحى.. أمن زيف لزيف؟! لو تصدق الأحلام - أحلام الكؤوس، والنوم، والصحو الكريه - هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس؟! يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة كيف المفر؟!، وعلق ميدو على أبيات شعر، قائلًا: نجيب سرور من 6 سنين.. سبحان الله.

مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل

ومن جانبه، ونشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

تعليق لقاء سويدان على خلافها مع ميدو عادل

سبق وكتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت: «صباح الخير.. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية.. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.. وماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة.. وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرا».

مسرحية سيد درويش

وجاءت مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

قصة مسرحية سيد درويش

العرض يتناول السير الذاتية لفنان الشعب سيد درويش، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن، وأهم المتغيرات التى أدخلها إلى عالم الطرب، حيث أحدث سيد درويش نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة.