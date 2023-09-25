ياسمين صبري: "محدش يعرف عندي كام في البنك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة ياسمين صبري، عن إعجاب الجمهور بملابسها وحقائبها، وغيره، مؤكدةً أنها تحب دائمًا تطوير نفسها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" التي يقدمه الإعلامي عمرو أديب،عبر شاشة MBC مصر.

ياسمين صبري: محدش عارف أنا عندي كام في البنك

أكدت ياسمين صبري عن إعجاب جمهورها بالمنتجات الخاص، موضحة أنها تسعى دائمًا لتطوير نفسها وعدم الاستسلام، ولا تدفع أجر مادي في أي من هذه المنتجات، لأنها تقدم إعلانات لها، مضيفةً: "محدش عارف أنا عندي كام في البنك".

ياسمين صبري: أنا حبيت نفسي عشان استثمر في نفسي

وتابعت ياسمين صبري طريقة تطوير نفسها التي تعتمد عليها: "أنا حبيت نفسي عشان استثمر في نفسي، والناس بتهمل نفسها ومشاعرها ونواياها وطموحها، ويشتكون من ضيق الحال، ولكل شخص يستطيع جعل حياته جنة أو نار بنفسه"

وقالت: "أنا شخصية بتحب السفر جداَ، حتى شغلي فيه سفر، وهو خارج التمثيل، وبعمل إعلانات لعلامات تجارية عالمية، وهذا الأمر طبعا يتطلب السفر، كنا إني شخصية مرنة جداَ".

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة ياسمين صبري في فيلم "البعبع" الذي نافس في موسم عيد الأضحى، والتي حقق نجانا كبيرا خلال عرضة.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداثه حول طبيبة صيدلانية تقع في حب المجرم "سلطان" الذي يقرر التوبة وترك الإجرام ويواجه مع صديقه "سوكا" العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسها على عقب

أبطال فيلم البعبع

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي