على الهواء.. ياسمين صبري تعلم عمرو أديب "يوجا الكرسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، الذي يذاع على شاشة mbc مصر.

وقامت ياسمين صبري، بتجربة على الهواء بتعليم "يوجا الكرسي" للإعلامي عمرو اديب، وجلس أديب بجوارها، موجهة حديثها له قائلة: "أولًا أنت مش فارد ضهرك" ليرد عليها أديب قائلًا: "دي أكتر حاجة عندي".

وأكملت نصائحها له قائلة: "نزل دقنك عادي، وتنظم نفسك، متتنفسش من فمك، لكن من مناخيرك، زي الطفل أما بينام بيكون نفسه من بطنه".

وأضافت حديثها قائلة: "لما بتنظم نفسك أعصابك بتهدي ويومك بيبقى أحسن، وكل شي في الحياة ليها تردد، المزيكا ليها ترددات معينة بتريح الأعصاب".

ليرد عليها عمرو أديب ساخرًا: "العلاج المهم بحسه في طبق فول أفضل من اليوجا بكتير" لترد عليه ياسمين: "لما تجرب اليوجا بتلاقي الحاجات اللي بتعصبك بتاخد منك رد فعل أهدى".

أحدث أعمال فيلم البعبع

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة ياسمين صبري في فيلم "البعبع" الذي نافس في موسم عيد الأضحى، والتي حقق نجانا كبيرا خلال عرضة.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداثه حول طبيبة صيدلانية تقع في حب المجرم "سلطان" الذي يقرر التوبة وترك الإجرام ويواجه مع صديقه "سوكا" العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسها على عقب

أبطال فيلم البعبع

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي