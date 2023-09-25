هيثم نبيل ينضم لـ "روتانا".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان هيثم نبيل عن سعادته الإنضمام لشركة روتانا، حيث شارك "هيثم" جمهوره بصورة له برفقة سعيد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا ً قال فيه:" تشرفت اليوم بالتوقيع لشركة روتانا وان شاء الله الالبوم بداية نزوله في الأيام القادمة".



وأضاف: "سعيد بالانضمام لمؤسسة روتانا، ومشاركة كل القائمين عليها في مرحلتي القادمة".



وتابع: “شكرا للأستاذ سعيد إمام على الاستقبال الجميل وان شاء الله أكون عند حسن ظن الشركة بي، وأكون وجهة مشرفة للأرض”.



وفورا من الإعلان عن الخبر لم يسلم "هيثم" من تعليقات النجوم والجمهور، وانهالت الفرحة والسعادة الكبيرة على كل متابعينه، متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.

آخر أعمال هيثم نبيل



والجدير بالذكر آخر أعمال هيثم نبيل أغنية "بالي رايق"،الأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع محمود الشاعري،وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير.

