تامر حسني يوضح سبب تأخره في طرح بقية أغاني ألبوم "هرمون السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح نجم الجيل تامر حسني، سبب تأخره في طرح باقي أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة" الذي كان من المقرر أن يطرح كافة أغاني الألبوم خلال فصل الصيف، وقد طرح تامر حسني من الألبوم فقط ثلاث أغنيات وهما (هرمون السعادة، مش هتغير عشان حد، حوا).

ومع انتهاء فصل الصيف هذا جعل الجمهور يخرج ويسأل تامر حسني عن سبب عدم طرح باقي الألبوم، مما جعل تامر حسني يخرج ويوضح السبب في تأخر طرح باقي أغنيات ألبوم "هرمون السعادة".

توضيح تامر حسني بشأن موعد طرح باقي أغاني ألبوم “هرمون السعادة”

وأوضح تامر حسني الأمر وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "صباح الفل على اجمل ناس لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم انا قسمت الالبوم السنه دي على السنه كلها يعني في اغاني نزلت في وقت معين واغاني هتنزل في اوقات تانيه عشان نفضل مع بعض طول السنه ان شاء الله".

منشور تامر حسني

ما هي آخر أعمال تامر حسني الغنائية؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه قد نجح نجم الجيل تامر حسني في الحفاظ على صدارة يوتيوب واحتلال التريند بكليب "حوا" وحقق نسب مشاهدة عالية نحو 11 مليون مشاهدة، وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور.

وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني.

ما هي آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية هو فيلم "تاج"، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.