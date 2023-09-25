ويزو: جالي وتر أكيلس في "خلصانة بشياكة".. واتعلمت من مكي مجريش خلف الإفيه

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو ضيفة عليى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع الإعلاميات عبر شاشة CBC.

وتحدث ويزو عن علاقتها بزوجها دائمًا في مواجهة الشائعات بالاختلاف والانفصال، قائلة: "ساعات بتطلع شائعات عن علاقتي بزوجي شريف وانفصالنا، وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا".

وأكملت ويزو أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن أن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: "عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون".

وأضافت ويزو حديثها: "بذلت مجهودا كبيرا في مسلسل خلصانة بشياكة، وجالي فيه وتر أكيلس واللبس كان صعب، وعملت مع أحمد مكي دور في الكبير قوي وتعلمت منه مجريش ورا الإفيه وقبل الشغل كنا نعمل بروفة لو فيه إفيهات نبدأ نقولها وهو يخدّم عليها، والشغل معاه ممتع".

ويذكر أن مسلسل "خلصانة بشياكة" يدور أحداثة حول "سلطان" هو اسم الشخصية التي ينطلق بها مكي في المُسلسل الجديد في مواجهة "كارما" التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، وفي إطار من الفانتازيا الغير تقليدية حول العلاقة الأزلية المُتشابكة بين الرجل والمرأة ومُحاول كل منهما السيطرة على الأخر، تدور الأحداث اليومية داخل معُكسر الرجال والسيدات في محاولات مُختلقة من الكر والفر والحرب والصراعات حتي يقتنع الجميع في النهاية أن الحب هو أساس العلاقة بين المرآة والرجل، وأنه لا يمكن لأي منهما الإستغناء عن الآخر.

أبطال مسلسل خلصانة بشياكة

مُسلسل "خلصانة بشياكة" يُشارك في بطولته بالإضافة لأحمد مكي ودينا الشربيني كل من بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وإنتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي