لهذا السبب.. حسين فهمي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان حسين فهمي، محركات البحث جوجل، بعد ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، حيث شدد على أهمية إقامة مهرجانات سينمائية مصرية، لما لها من مردود طيب على الصناعة، موضحًا أنه أحب السينما منذ أن كان عمره 8 سنوات، وحلم بأن يكون جزءًا من هذا العالم، الذي أنبهر به.

تصريحات حسين فهمي

وأضاف حسين فهمي: “قررت أن أكون مخرجًا سينمائيًا وأنا عمري 14 عامًا، ولكن دخلت كلية الحقوق، ثم سحبت أوراقي لكي ألتحق بأكاديمية الفنون، وفي اختبارات القبول وجه لي سؤال عن أفلام إسماعيل ياسين وانتقدتها وقولت إنه ا تقليد للأفلام الأجنبية، وفوجئت بأن من أعضاء اللجنة نيازي مصطفى مخرج افلام إسماعيل ياسين، وخوفت وقتها من ان يتم رفضي لكن حدث العكس”.

وأشار حسين فهمي، إلى أنه واجه في البداية اعتراض عائلته لكنهم اقتنعوا به بعد ذلك، ثم سافر إلى بعثة للخارج وعمل في استوديو بهوليوود لكني تركت العم، وذهبت للعمل بشكل مؤقت في محل للموبيليا والاثاث، وحكي فهمي أن إدارة المحل عرضت عليه منصبا كبيرا يجعله مليونيرا في مدة قصيره، لكنه ر فض وسط دهشة الحاضرين، واخيرهم بأنه يريد أن يعمل في السينما. وبالفعل جاءته الفرصة بالعمل مع يوسف شاهين مساعد مخرج عقب عودته لمصر، ثم اتجه إلى التمثيل.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يُذكر أنَّ مهرجان الغردقة لسينما الشباب كان قد انطلق يوم 21 الماضي بتكريم عدد من الفنانين ابرزهم الفنان هاني سلامة والفنانة السورية سلاف فواخرجي واسم المخرج الراحل يوسف شاهين بحضور نخبة من فناني الوطن العربي، وحرص عدد من النجوم الفن، على الظهور على الريد كاربت الخاص بحفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ومن أبرز الحضور: الفنان محمود حميدة، هاني سلامة، حسين فهمي وزوجته، الهام شاهين، سولاف فواخرجي، ميرنا وليد، صفية العمري، صبري فواز، أمير شاهين.

اخر اعمال حسين فهمي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال حسين فهمي هو مسلسل «سره الباتع» الذي ضم أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب، كما شارك في فيلم فارس، والذي تم عرضه من سنة تقريبًا، فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر، وعرض فى السينمات الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلا من إيمان العاصى، نهال عنبر، صلاح عبد الله، منة فضالى، وآخرون، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز