رامي عاشور عن عمرو دياب: معندهوش وقت للندم.. و"توكسيك" تجربة شخصية بالنسبة لي

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان رامي عاشور، ضيفًا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله، في برنامجها "نجوم إف إم".

وتحدث رامي عاشور، عن أحدث أعماله الغنائية "رأي عام"، قائلا: "بدأنا فيها من 5 أشهر والملحن اللي عمل الأغنية شادي حسن، وأنا اللي كتبت كلام الأغنية، وأنا اللي أنتجتها وسنصورها قريبا فيديو كليب، وسعيد جدا بطرحها لأول مرة على إذاعة (نجوم إف إم)".

رامي عاشور: "توكسيك" كانت تجربة شخصية بالنسبة لي

وعن أغنية "توكسيك"، أوضح رامي عاشور: "الأغنية كانت تجربة شخصية بالنسبة لي وسعيد أني طلعتها في أغنية ولاقت نجاحا مع الجمهور، الرياضة والمزيكا أنقذوني كثيرا الحقيقة من أوقات ضيق وحزن".

وتحدث رامي عاشور عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قائلا: “جمعتنا جلسات سابقا، يعجبني فيه إن عنده إصرار بناء ومفيش وقت عنده للندم هو مصدق وفاهم إنه يقدر يعمل كل حاجة وطريقة التفكير ديه اللي توصلك لتحقيق أحلامك”.

رامي عاشور: أحترم طبعا أي نقد يوجه لي

وعن الانتقادات التي يتعرض لها خلال مسيرته الفنية قائلا: "أحترم طبعا أي نقد يوجه لي ومن يراني كنت بطلا للعالم في رياضتي، ولكن الحاجة الوحيدة الثابتة في هذه الدنيا هي التغيير يعني مفيش حاجة في الدنيا ثابتة على حالها".

رامي عاشور: من وأنا صغير موهوم بالمزيكا

وتحدث رامي عاشور عن عشقة للمزيكا وحبه الشديد لها، قائلا: "من وأنا صغير موهوم بالمزيكا والمقامات الشرقية، وبحب محمد فوزي وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب، وبنحاول نعمل قريبا حاجة لسيد درويش بشكل حديث في شكل ريمكس وستطرح قريبا، ونسعى فقط للحصول على حقوق طرحها بهذا الشكل".